Підсумки дня: 21 лютого

•На полигоне в Киевской области травмировались двое военнослужащих срочной службы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета

•Так называемая "Донецкая народная республика" готова к прямому диалогу с украинскими властями. Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин

•Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят "провокацию" в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО

•Служба безопасности Украины разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на результаты будущего голосования на выборах президента Украины. СБУ опубликовала видео переговоров злоумышленников

•Кабинет министров принял обновленный порядок выезда детей за границу

•Президент Украины Петр Порошенко поставил на место рупора Кремля Валентина Богданова во время своего визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

•Популярный курортный город Скадовск, который находится в Джарылгацком заливе, может полностью уйти под воду. Специалисты бьют тревогу

•Украинский транспортный самолет Ан-132 продемонстрировал в Индии в Бангалоре на военной выставке Aero India-2019 фигуры высшего пилотажа, которые "по плечу" только спортивным или военным самолетам

•91-я церемонния Оскар пройдет в Лос-Анджелесе уже в это воскресенье. Шорт-лист премии объявили в январе, и выбор киноакадемиков в некоторых категориях был неожиданным