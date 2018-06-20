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Сутички у Харківській міськраді: у поліції повідомили подробиці

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 12:24
Фото: сутички у Харківській міськраді (Facebook Pavel Velitskiy)
Фото: сутички у Харківській міськраді (Facebook Pavel Velitskiy)

За фактом сутичок у Харківській міськраді поліція порушила справу

За фактом сутичок у Харківській міськраді, які сталися сьогодні вранці, 20 червня 2018 року, поліція порушила справу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Харківські поліцейські встановлюють обставини подій під стінами міськради. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, сьогодні о 10:10 правоохоронцям повідомили, що у Харкові група невідомих осіб розпилює невстановлену речовину біля будівлі міськради. 

Правоохоронці встановили, що напередодні група із 20 представників громадської організації, подала офіційну заявку на участь у засіданні сесії міськради і сьогодні вони прийшли з відповідними документами із намірами відвідати засідання, але охорона пропустила лише двох з них.

"Виник конфлікт між обома сторонами, під час якого представники охоронної фірми розпилили невідому речовину. На цю годину до медичних закладів по допомогу ніхто з громадян не звертався, затриманих осіб немає", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, учасників конфлікту та свідків.

 

#поліція_Харківщини #міськрада Харківські поліцейські встановлюють обставини подій під стінами міськради Даний факт...

Опубліковано Поліція Харківщини 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській міськраді сьогодні, 20 червня 2018 року, відбулися сутички між муніципальною охороною та активістами, під час яких невідомі кинули димову шашку в будівлю. Як повідомляли місцеві ЗМІ, на сесію міськради прийшли активісти Нацкорпуса, які протестують проти забудови ділянки біля стадіону "Металіст".

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Теги публікації: Київська міська рада, Харків, полиция, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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