У Харківській міськраді відбулися сутички

З будівлі міськради Харкова евакуюють людей

У Харківській міськраді сьогодні, 20 червня 2018 року, відбулися сутички між муніципальною охороною та активістами, під час яких невідомі кинули димову шашку в будівлю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як повідомляє місцеве видання 057, сьогодні в Харкові проходить 20-а сесія міськради, на яку прийшли активісти Нацкорпуса, які протестують проти забудови ділянки біля стадіону "Металіст".

"За оперативною інформацією відомо, що в сесійній залі, де зараз відбувається сесія міської ради, повністю задимлене приміщення. Серед активістів помічені Дмитро Булах, Євген Лисичкін, Дмитро Маринін", - повідомляє "Городской Дозор".

За інформацією місцевих ЗМІ, на першому поверсі міськради активісти кидали димові шашки, також у приміщенні розбиті вікна. Крім того, за інформацією "Городского Дозора", активісти прорвалися у двір мерії і влаштували там бійку.

Фото: сутички в Харківській міськраді (dozor.kharkov.ua)

Також повідомляється, що до активістів виходив заступник міського голови Андрій Руденко, але вони засунули його в сміттєвий бак.

Фото: Андрія Руденка кинули в сміттєвий бак (NewsRoom)

На даний момент з будівлі міськради евакуюють людей, будівля мерії оточена поліцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора під Верховною радою відбулися сутички, в результаті яких постраждали правоохоронці.