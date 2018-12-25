У РФ опублікували новий санкційний список

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У список додалося 7 компаній і 245 осіб

Кабінет міністрів Російської Федерації (РФ) оприлюднив розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду РФ.

У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.

Серед нових осіб присутній екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій, депутат Віктор Балога, депутати Євген Балицький, Михайло Добкін та Олександр Вілкул, мер Одеси Геннадій Труханов і екс-гендиректор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Також до списку включені українські оборонні підприємства "Укроноборпром, "Укрспецекспорт, ТОВ ТЕП "Вертикаль", "Перша логістична компанія", ПАТ "Центренерго" і група ТАС.

Крім того, у списку: перший заступник Міністерства внутрішніх справ України Сергій Яровий, міністр у справах ветеранів Ірина Фриз, депутат від партії "Батьківщина" Ігор Луценко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія розширила санкції проти України.

За словами прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

Нагадаємо, Росія ввела санкції проти України 1 листопада, під їх дію потрапили 322 фізичних осіб і компаній 68. У санкційний список увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і син президента України Олексій Порошенко. Санкції передбачають заморожування коштів і майна на території Росії, а також заборону на зняття грошей.