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Варфоломій прокоментував заяви РПЦ про хабар від Порошенка

Новини » Політика    25.12.2018 - 12:47
Варфоломій прокоментував заяви РПЦ про хабар від Порошенка
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Вселенський патріарх пожартував, що взяв хабар цукерками і шоколадом

Вселенський патріарх Варфоломій пожартував, що за автокефалію для Православної церкви України взяв хабар цукерками і шоколадом з фабрики українського президента Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання orthodoxia.info.

За словами Варфоломій, Порошенко в знак подяки за автокефалію "надіслав до Константинополя цукерки і шоколад зі своєї фабрики".

"Хоча Російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші на цю автокефалію, я насправді отримав не гроші, а багато цукерок і шоколаду з заводу Порошенка", - пожартував Варфоломій.

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά τα κάλαντα που άκουσε από μαθητές των Ομογενειακών σχολείων, τους γονείς και εκπαιδευτικούς μοίρασε σοκολάτες και καραμέλες, εξηγώντας την προέλευσή τους. Και έτσι με γλυκίσματα και πολλές πατρικές ευχές προς τα πνευματικά του παιδιά ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Φανάρι.

Опубліковано Ecumenical Patriarchate Понеділок, 24 грудня 2018 р.

 

Зазначимо, раніше представники РПЦ неодноразово стверджували про те, що Константинополь нібито за хабар прийняв рішення про створення автокефальної церкви в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін допустив "кровавий" переділ власності після створення нової церкви в Україні.

"Гроші. Я думаю, що це головний спонукальний мотив Варфоломія - підпорядкувати територію, а потім ще й заробляти на цьому. Ну, крім, звичайно, підказки з Вашингтона. Те, що держсекретар зателефонував з цього питання до Києва і обговорював ці питання - ні в які ворота не лізе. Абсолютно неприпустима річ", - прокоментував Путін створення Православної церкви України.

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