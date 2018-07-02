Холодницький збереже посаду керівника САП, - Insider

Ймовірно, керівнику САП загрожує дисциплінарне стягнення у вигляді догани

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький збереже власну посаду. Про це повідомляє видання INSIDER, посилаючись на висновок члена кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) Олександра Ковальчука.

Так, із висновку випливає, що скарга генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника є вмотивованою, але стаття закону про керівника САП, що дає вичерпний перелік підстав його звільнення з посади, не містить такої причини.

Фото: висновок

"Допущений Холодницьким Н. дисциплінарний проступок завдає шкоди авторитету органів прокуратури та зменшує довіру громадян до відомства, нехтує загальнолюдськими моральними цінностями, заважає формуванню морально-правової позиції у взаєминах з громадянами", - підкреслюється у висновку.

Разом з тим у висновку наголошується, що звільнення керівника САП здійснюється головою ГПУ за рекомендацією Ради прокурорів України та виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 закону "Про прокуратуру".

Слід зазначити, що стаття 51 передбачає загальні умови звільнення прокурора з посади, припинення його повноважень на посаді. Зазначимо, прокурор звільняється з посади у разі: неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; порушення ним вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 цього Закону; набрання законної сили судовим рішенням про притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених законом "Про засади запобігання і протидії корупції"; неможливості переведення на іншу посаду або відсутності згоди на це у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього.

Також серед підстав: припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням; неможливості подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді; ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

"Застосування щодо Холодницького Н.І. дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 49 закону "Про прокуратуру" (звільнення з посади в органах прокуратури), суперечитиме вимогам частини першої статті 41 цього закону", - підкреслив у висновку Ковальчук.

Тож, на переконання члена КДКП, на Холодницького можна накласти лише дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Видання також зазначає, що засідання КДКП щодо дій антикорупційного прокурора заплановане на наступний тиждень. Також вказано, що висновок Ковальчука є у розпорядженні членів КДКП, а також скаржників - генпрокурора і директора НАБУ. Сам Холодницький повідомив виданню, що поки з текстом не знайомий.

Нагадаємо, у квітні РБК-Україна у матеріалі "Антикорупційні війни: чому хочуть звільнити Назара Холодницкого" зазначало, що джерела в президентській команді запевняють, що справа проти Холодницького стало плодом внутрішніх конфліктів між директором НАБУ і керівником САП. "Це особисті амбіції Ситника зняти Холодницького. А прокурорські просто вирішили не заважати, та й вибору особливого у них не було", - стверджував співрозмовник РБК-Україна в президентському оточенні.