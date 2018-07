Туроператор назвав причини затримок рейсів українських авіаперевізників

Проблеми з своєчасністю виконання чартерних рейсів відзначаються останні два місяці

Директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик заявив, що проблеми зі своєчасністю виконання чартерних рейсів відзначаються останні два місяці. Про це йдеться в статті РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок".

Серед причин, які призводять до затримки рейсів Кулик назвав брак літаків або їх поломку.

Так, Кулик повідомив, що проблеми зі своєчасністю виконання чартерних рейсів почалися з травневих свят, після чого періодично відбуваються з різним рівнем сплеску.

"В кінці квітня туроператор Join Up розраховував почати працювати зі своєю авіакомпанією Sky Up. На цей період ця авіакомпанія планувала завезти в Україну свої перші літаки. Але Sky Up вдалося завезти їх тільки через місяць-півтора. Але вже в квітні Join Up перестав працювати з авіакомпаніями МАУ і Windrose, які до цього виконували для туроператора чартерні рейси. В результаті, це призвело до затримок рейсів", - повідомив Кулик.

Він також зазначив, що для того, щоб позбутися затримок, Join Up зафрахтував літаки у єгипетської авіакомпанії Air Leisure, а також в українських Bravo і YanAir.

"Через постійні поломки літаків цих двох авіаперевізників (Bravo і YanAir, - ред.), туроператору складно було позбутися від затримок рейсів. Як правило, затримуються рейси, які виконують або Bravo, або YanAir. В інших авіакомпаній затримки бувають, але поменше. Крім того, у Bravo ситуація ускладнилася після того, як нещодавно один з їхніх літаків вийшов з ладу. Наскільки я розумію, Sky Up планує в найближчі тижні додати декілька літаків в парк авіакомпанії, щоб вирішити проблему із затримками рейсів", - додав він.

Нагадаємо, раніше директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель заявляв, що ситуація з затримками чартерних рейсів туроператорів близька до критичної.