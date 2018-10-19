У РФ заявили, що Константинополь відмовився розривати відносини з РПЦ

Фото: патріарх Кирило (patriarchia.ru)

Константинопольський патріархат продовжує спілкування з РПЦ, незважаючи на рішення РФ про повний розрив відносин

Константинопольський патріархат продовжує спілкування з Російською православною церквою (РПЦ), незважаючи на рішення Москви про повний розрив відносин. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Дорогі брати і сестри, сповіщаємо вас про те, що наша архиєпископія-екзархат, що знаходиться в юрисдикції Вселенського патріархату, полягає в повному спілкуванні з усією православною церквою. Також повідомляємо вас про те, що Вселенський патріархат не переривав спілкування з Московським патріархатом і продовжує його поминати в порядку, встановленому в диптиху", - йдеться у зверненні екзархату російських парафій в Західній Європі до пастви.

В документі йдеться, що "всі православні віруючі можуть брати повну участь у літургійному житті і церковних таїнствах у наших парафіях".

Нагадаємо, у відповідь на рішення синоду Константинопольського патріархату надати автокефалію православній церкві в Україні синод Руської православної церкви 15 жовтня прийняв рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом. Пізніше в РПЦ заявили, що рішення Синоду Російської православної церкви про розрив відносин з Константинопольським патріархатом було прийнято з метою примирення з Константинополем і відновлення єдності церкви.