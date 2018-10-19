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Руська зарубіжна церква розірвала відносини з Константинополем

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 16:37
Фото: Руська зарубіжна церква (synod.com)
Фото: Руська зарубіжна церква (synod.com)

РПЦЗ припинить євхаристійне спілкування з Константинополем у відповідь на позитивне рішення щодо автокефалії УПЦ

Руська зарубіжна православна церква (РПЦЗ) припиняє євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у відповідь на позитивне рішення щодо автокефалії Української православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву архієрейського синоду РПЦЗ.

"Визнається неможливість продовження євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою на будь-якому рівні до тих пір, поки ця давня і колись славна церква-сестра не принесе покаяння, не відмовиться від введення помилкового і чужого православ'ю вчення про якусь першість і всеосяжність влади - їй, начебто, належать, - не повернеться до православної віри і не припинить свої беззаконня", - підкреслили архієреї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Константинопольський патріархат продовжує спілкування з Руською православною церквою (РПЦ), незважаючи на рішення Москви про повному розриві відносин.

Зазначимо, що у відповідь на рішення синоду Константинопольського патріархату надати автокефалію православній церкві в Україні синод Руської православної церкви 15 жовтня прийняв рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом. Пізніше в РПЦ заявили, що рішення Синоду Руської православної церкви про розрив відносин з Константинопольським патріархатом було прийнято з метою примирення з Константинополем і відновлення єдності церкви.

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