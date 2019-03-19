Підсумки дня: 19 березня

• Міністерство закордонних справ РФ повернуло Україні ноту протесту щодо візиту президента Росії Володимира Путіна на територію анексованого Криму без розгляду

• Якщо б президентські вибори в Україні відбувалися в середині березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Озвучено останні дані соцопитувань

• В Кремлі чекають, що на виборах 2019 в Україні переможе "президент миру, а не війни"

• Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень президента Казахстану

• Спікер ВР Андрій Парубій і кандидат в президенти Олександр Вілкул зчепилися через українську мову

• Нові правила отримання водійських прав в Україні в 2019 році передбачають впровадження європейських стандартів видачі автомобільних прав

• Метро на Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди"

• Оксана Марченко, українська телеведуча і дружина скандального Віктора Медведчука, "наїхала" на українців, які виступають за прийняття "мовного закону"

• Тіна Кароль, яка зараз знаходиться в США, порадувала своїх шанувальників доброю новиною і новими фото