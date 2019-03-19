Назарбаєв пішов у відставку

Фото: Нурсултан Назарбаєв (ktk kz)

Назарбаєв заявив про складання повноважень президента Казахстану

Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень президента Казахстану. Про це він заявив під час звернення до народу Казахстану, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Назарбаєв подякував казахстанцям за те, що вони підтримували його на виборах.

"Ми з вами все зробили разом, казахстанці. Ви мене підтримували на всіх виборах. Це щастя бути президентом такої країни. Я служив вам вірою і правдою. Завдяки вам я став президентом", - наводить його слова портал Zakon.kz.

Зазначимо, що нещодавно Назарбаєв визначив новий склад уряду. В указі президента йдеться, що першим заступником прем'єр-міністра і міністром фінансів став Аліхан Смаілов, заступником прем'єр-міністра - Женіс Касимбек.

Як повідомлялося, 21 лютого Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причина в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки.

РБК-Україна писало, що Сенат Казахстану прийняв законопроект, закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті. Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.