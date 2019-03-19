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Президентський рейтинг за два тижні до виборів очолюють три кандидати

Новини » Вибори 2019    19.03.2019 - 10:57
Президентський рейтинг за два тижні до виборів очолюють три кандидати
Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

У рейтингу кандидатів перед виборами лідирують Зеленський, Тимошенко і Порошенко

Якщо б президентські вибори в Україні відбувалися в середині березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Лідером президентського рейтингу залишається Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати на виборах.

Другу і третю позицію ділять Тимошенко - 18,8% і Порошенко - 17,4%.

Далі йдуть Юрій Бойко - 10,2%, Анатолій Гриценко - 9,4, Олег Ляшко - 5,8%, Олександр Вілкул - 3,5%. Ігор Смешко - 3,1%, Руслан Кошулинський - 2,2%.

Президентський рейтинг за два тижні до виборів очолюють три кандидати

"Кожен шостий не визначився з вибором кандидата. Важливо, що найбільше таких серед найбідніших виборців, жителів сіл, більше серед жінок", - йдеться в повідомленні.

Президентський рейтинг за два тижні до виборів очолюють три кандидати

Опитування фонду Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 9-15 березня серед 2500 респондентів. Помилка вибірки - 2,0%

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку березня рейтинг кандидатів очолювали Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Зазначимо, що трійка кандидатів у президенти України не змінюється з січня 2019 року.

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