Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

На виборах 2019 чекають перемогу "президента миру, а не війни"

В Кремлі чекають, що на виборах 209 в Україні переможе "президент миру, а не війни". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, кращим у президентських перегонах в Україні вважається той кандидат, який "доб'ється миру в країні".

"Для Кремля однозначно краще, щоб до влади прийшов і був обраний українцями той президент, який буде тверезо оцінювати реальність, у якого переважає політична мудрість і який не буде президентом війни, а стане президентом миру і вибудовування відносин з усіма сусідами, в тому числі з Російською Федерацією. Ось це можна сказати однозначно", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Крим буде повернуто Україні "відразу після президентських виборів".

Відзначимо, за підрахунками Bloomberg Economics, за 5 років анексії Криму економіка Росії зменшилася більш ніж на 10 відсотків - або на 150 млрд доларів - порівняно з 2013 роком. Наголошується, що це пов'язано з падінням цін на нафту, але в іншому - це вплив санкцій та інших факторів.