Підсумки дня: 19 червня

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19.06.2019 - 18:42
Новость на русском
Слідча група по катастрофі МН17, яка сталася в липні 2014 року на Донбасі, сьогодні дала прес-конференцію за результатами розслідування.
Названо імена підозрюваних
(відео)
Нардеп
Дмитро Тимчук застрелився
у Києві сьогодні, 19 червня 2019 року. Всі подробиці про загибель Тимчука -
в матеріалі РБК-Україна
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати
проект рішення про обмеження тарифів
на тепло і гарячу воду
Другий президент України та представник країни в Тристоронній контактній групі
Леонід Кучма назвав умову для скасування блокади
окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)
Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання президента України Володимира Зеленського
про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка
Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, то 5%-ий бар'єр подолали б п'ять партій.
У рейтингу партій відбулися зміни
Проспекту в Харкові
повернули ім'я маршала Жукова
. Відповідне рішення прийняла сесія міськради
Дарія Лук'яненко зникла шість днів тому в смт Іванівка Одеської області. На сьогоднішній день Дашу
розшукують підрозділи поліції і ДСНС
загальною чисельністю 250 осіб (фото)
В Іраку завдали ракетні удари
по майданчику, де розташовані штаб-квартири декількох великих світових нафтокомпаній, у тому числі американської ExxonMobil
Погода в Україні 20 червня погіршиться,
синоптики оголосили штормове попередження
Напередодні президент України Володимир Зеленський у супроводі своєї дружини Олени полетів у Берлін. Перша леді України
поділилася фотографіями з поїздки
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