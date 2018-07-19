Підсумки дня: 19 липня

Путін пригрозив Заходу "наслідками" у разі включення України і Грузії в НАТО

Президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив Заходу "наслідками" у разі включення України і Грузії в НАТО. Про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з послами і постпредами Росії. Так, Путін заявив, що безпека і стабільність в Європі залежить від розширення співпраці та відновлення довіру. Замість цього, за словами Путіна, зараз відбувається "розгортання біля російських кордонів нових баз і військової інфраструктури НАТО". "На подібні агресивні кроки, які становлять пряму загрозу Росії, будемо реагувати пропорційно", - заявив він.

Стан здоров'я Сенцова погіршився, у нього була друга криза

Стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова погіршився, у нього була друга криза. Про це повідомляє журналіст видання "Радіо Свобода" Антон Наумлюк. За інформацією Наумлюка, сьогодні Сенцова в колонії Лабитнангі відвідав адвокат Дмитро Дінзе. "Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього була друга криза здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Кнесет оголосив Ізраїль єврейською національною державою

Ізраїльський парламент (Кнесет) прийняв конституційний закон про єврейський характер держави Ізраїль, який, зокрема, закріплює за івритом статус єдиної державної мови. Зазначимо, закон закріплює декларативні норми про те, що Ізраїль є національною державою єврейського народу, де він здійснює своє природне, релігійне, культурне і історичне право на самовизначення. Також в законі зазначено, що єдиний Єрусалим є столицею Ізраїлю.

У мережі довели участь бойовиків "Вагнера" в боях за Дебальцеве (фото, відео)

У мережі довели участь бойовиків "Приватної військової компанії "Вагнер" в боях проти українських військових за місто Дебальцеве Донецької області. З'явилося відео, зняте взимку 2014-2015 років, на якому видно, як бійці "ПВК "Вагнер" їдуть у напрямку Дебальцеве для ведення атаки. Ролик взято з флеш-диска, захопленого українськими військовими. Відеозапис складається з десяти коротких нарізок, знятих в різний час взимку 2014-2015 рр.

В Кирилівці відпочивальники спіймали дівчину на парашуті (відео)

В курортному селищі Кирилівка Запорізької області під час шторму дівчина каталася по Азовському морю на парашуті, прив'язаному мотузкою до водного мотоцикла. Сильні хвилі перекинули транспортний засіб і дівчину почало відносити у відкрите море. Більше десяти очевидців кинулися рятувати безпорадну парашутистку, яка потрапила в нетипову ситуацію під час активного відпочинку.