Підсумки дня: 19 липня

Новини Інше 19.07.2018 - 18:23

Путін пригрозив Заходу "наслідками" у разі включення України і Грузії в НАТО

Підсумки дня: 19 липня

Президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив Заходу "наслідками" у разі включення України і Грузії в НАТО. Про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з послами і постпредами Росії. Так, Путін заявив, що безпека і стабільність в Європі залежить від розширення співпраці та відновлення довіру. Замість цього, за словами Путіна, зараз відбувається "розгортання біля російських кордонів нових баз і військової інфраструктури НАТО". "На подібні агресивні кроки, які становлять пряму загрозу Росії, будемо реагувати пропорційно", - заявив він.

 

Стан здоров'я Сенцова погіршився, у нього була друга криза

Підсумки дня: 19 липня

Стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова погіршився, у нього була друга криза. Про це повідомляє журналіст видання "Радіо Свобода" Антон Наумлюк. За інформацією Наумлюка, сьогодні Сенцова в колонії Лабитнангі відвідав адвокат Дмитро Дінзе. "Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього була друга криза здоров'я", - йдеться в повідомленні.

 

Кнесет оголосив Ізраїль єврейською національною державою

Підсумки дня: 19 липня

Ізраїльський парламент (Кнесет) прийняв конституційний закон про єврейський характер держави Ізраїль, який, зокрема, закріплює за івритом статус єдиної державної мови. Зазначимо, закон закріплює декларативні норми про те, що Ізраїль є національною державою єврейського народу, де він здійснює своє природне, релігійне, культурне і історичне право на самовизначення. Також в законі зазначено, що єдиний Єрусалим є столицею Ізраїлю.

 

У мережі довели участь бойовиків "Вагнера" в боях за Дебальцеве (фото, відео)

Підсумки дня: 19 липня

У мережі довели участь бойовиків "Приватної військової компанії "Вагнер" в боях проти українських військових за місто Дебальцеве Донецької області. З'явилося відео, зняте взимку 2014-2015 років, на якому видно, як бійці "ПВК "Вагнер" їдуть у напрямку Дебальцеве для ведення атаки. Ролик взято з флеш-диска, захопленого українськими військовими. Відеозапис складається з десяти коротких нарізок, знятих в різний час взимку 2014-2015 рр.

 

В Кирилівці відпочивальники спіймали дівчину на парашуті (відео)

Підсумки дня: 19 липня

В курортному селищі Кирилівка Запорізької області під час шторму дівчина каталася по Азовському морю на парашуті, прив'язаному мотузкою до водного мотоцикла. Сильні хвилі перекинули транспортний засіб і дівчину почало відносити у відкрите море. Більше десяти очевидців кинулися рятувати безпорадну парашутистку, яка потрапила в нетипову ситуацію під час активного відпочинку. 

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС