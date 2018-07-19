Стан здоров'я Сенцова погіршився, у нього була друга криза, - журналіст

Сенцова в колонії Лабитнангі відвідав адвокат Дмитро Дінз

Стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова погіршився, у нього була друга криза. Про це повідомляє журналіст видання "Радіо Свобода" Антон Наумлюк на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією Наумлюка, сьогодні Сенцова в колонії Лабитнангі відвідав адвокат Дмитро Дінзе.

"Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього була друга криза здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Сенцову стало погано і його хотіли госпіталізувати, щоб поставити на примусове годування, але він відмовився.

Наголошується, що Сенцова залишили в колонії за умови, що він буде приймати суміш під наглядом лікаря.

"Приймає (суміш, - ред.) в день по дві ложки. Міститься в палаті, з голодування йти не збирається. Каже: "Скільки мене вистачить, стільки й протягну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, Сенцов висловив здивування через "закінчення активної кампанії підтримки українських політв'язнів з боку України і уповноваженого Верховної ради Людмили Денисової".





Фото: палата Сенцова (facebook.com/anton.naumlyuk)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія направила в ЄСПЛ інформацію про стан здоров'я Сенцова.