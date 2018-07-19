Путін пригрозив Заходу "наслідками" у разі включення України і Грузії в НАТО

#СовещаниеПослов Vladimir Putin at the Russian Ambassadors' & Permanent Representatives' meeting Володимир Путін взяв участь у нараді послів і постійних представників Росії в міжнародних організаціях та об'єднаннях. У своєму виступі глава держави окреслив ключові завдання, які стоять перед російською дипломатією https://bit.ly/2NsxxzT #Путін: Насамперед хотів би подякувати керівництву, усіх працівників та ветеранів дипломатичної служби за роботу по захисту національних інтересів Росії, за внесок у розвиток міжнародного співробітництва. Центральний апарат Міністерства, наші посольства і все закордонних установ діють злагоджено і професійно, успішно вирішують поставлені завдання. В умовах динамічної, насиченою подіями ситуації в світі Росія послідовно проводить відповідальний і самостійний зовнішньополітичний курс. Підкреслю, активну участь Росії у світових справах продиктовано нашим головним національним інтересом – це забезпечення максимально сприятливих, безпечних умов для проривного розвитку країни, вирішення масштабних соціальних, економічних завдань, підвищення якості життя наших людей. Наші громадяни хочуть бачити Росію сильною, незалежною, миролюбною державою. Ми відкриті до партнерських, взаємовигідних, конструктивних відносин з усіма країнами і регіональними об'єднаннями. Росія як постійний член Ради Безпеки ООН і надалі буде відстоювати зафіксовані в статуті цієї організації основоположні принципи: - суверенітет і рівність держав, невтручання у їх внутрішні справи, справедливе вирішення спорів. Переконані, що, дотримуючись міжнародного права, працюючи на колективних засадах, ми можемо вирішувати найскладніші світові проблеми. Наша лінія на забезпечення глобальної безпеки і стабільності, протидію новим викликам і загрозам, безумовно, затребувана в світі. Погляди Росії на те, як і на яких засадах має базуватися сучасний світопорядок, поділяють наші союзники по ОДКБ, партнери по СНД, БРІКС, Шанхайської організації співробітництва. Це ми з вами розуміємо, більша частина населення планети. Саме виходячи з наших принципових позицій ми діяли і будемо діяти при вирішенні гострих регіональних криз. У Сирії при вирішальній ролі Росії завдано нищівного удару по міжнародному тероризму, за ИГИЛ та іншим екстремістським угрупованням. Це дозволило зберегти сирійську державність, створити умови для відновлення економіки та повернення біженців. Хочу ще раз подякувати наших військовослужбовців, які мужньо, професійно виконували і виконують свій обов'язок, і, звичайно, дипломатів, які так само активно і з повною віддачею діють на сирійському напрямку. При енергійних дипломатичні зусилля Росії просувається робота в рамках Астанинського процесу. Великим досягненням стало проведення на початку року в Сочі Конгресу сирійського національного діалогу, заслуговує самої пильної уваги, вивчення і підтримки. Це закладає основи легітимності оновленої Сирії. Тепер на порядку денному – формування Конституційного комітету для підготовки конституційної реформи та подальшого проведення виборів за сприяння Організації Об'єднаних Націй. І звичайно, вкрай важливо наростити зусилля міжнародного співтовариства з надання гуманітарної сприяння сирійцям. Ми цим серйозно займаємося. Ясно, що це важливо і для Сирії, і для регіону в цілому, так і для дуже багатьох країн світу, оскільки це знизило б, якщо б ми активно працювали на цьому напрямку, міграційну навантаження на європейські країни. Рішення, засноване на колективних зусиллях і діалозі, Росія завжди пропонувала і для Корейського півострова, розробила разом з Китайською Народною Республікою План поетапної нормалізації ситуації. Добре, що закладені в ньому ідеї знайшли застосування, що сторони сіли за стіл переговорів, проявили взаємна повага, відмовилися від дій, здатних привести до непоправних наслідків. Розраховуємо, що позитивні тенденції, що намітилися в тому числі завдяки внеску Президента Дональда Трампа, отримають подальший розвиток. Але є приклади, коли відразу перекреслюються досягнуті спільними зусиллями домовленості. Маю на увазі односторонній вихід Сполучених Штатів Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. А адже цей документ відіграє найважливішу роль для глобального режиму нерозповсюдження. Зараз завдання – зберегти цю ключову домовленість і запобігти неконтрольоване зростання напруженості на Близькому Сході. Серйозні ризики загострення ситуації зберігаються на південно-сході України. Причини, по суті, ті ж: недотримання сьогоднішніми українськими владою взятих на себе зобов'язань, відмова від мирного розв'язання конфлікту. Раз за разом демонструється відверте нехтування домовленостями, небажання вести діалог зі своїми громадянами, всі сценарії розраховуються силовим шляхом. Виходимо з того, що Мінський комплекс заходів залишається реальною основою для політичного врегулювання цієї кризової ситуації. Шановні колеги! Те, що ми робимо на зовнішньополітичній арені, ми робимо не заради якогось уявного величі і не для того, щоб створити проблеми для інших. Повторю, що головне – забезпечувати умови для сталого розвитку нашої країни. В майбутні роки Росія не тільки має міцно закріпитися в п'ятірці найбільших економік світу, але й істотно підвищити ключові стандарти якості життя наших громадян. Для досягнення цих стратегічних цілей ми повинні повною мірою використовувати зовнішньополітичні можливості. Важливо налаштувати роботу на конкретний прагматичний результат, освоювати нові ринки, розширювати експорт, доступ до передових технологій і інвестицій, долати які чиняться перешкоди та обмеження для роботи вітчизняних компаній за кордоном. Сьогодні принцип конкуренції і відкритості в світовій торгівлі все частіше підміняється протекціонізмом, економічна вигода і доцільність – ідеологічною кон'юнктурою та політичним тиском. Економічні зв'язки, підприємницька свобода стають об'єктом політизації. На цьому тлі зовнішня політика Росії, навпаки, повинна стати більш економічно орієнтованої і більш раціональною. Особливе значення має формування простору добросусідства, добробуту, безпеки і стабільності по всьому периметру наших кордонів. Ключовий інтеграційний проект для Росії – це, звичайно, Євразійський економічний союз. Відрадно, що партнери реалізують наші пріоритети в ЄАЕС разом з нами, ми діємо досить ефективно. Суть цих підходів – використовувати можливості інтеграції для стимулювання зростання економік усіх країн-учасниць, щоб віддачу, практичну користь від співпраці відчували громадяни і бізнес. Також вважаємо важливим нарощувати зовнішні контакти ЄАЕС. Вже діє зона вільної торгівлі з В'єтнамом. Ведуться відповідні переговори з Ізраїлем, Сербією, Сінгапуром. Незабаром почнуться консультації з Єгиптом та Індією. Підписано тимчасову угоду, що веде до утворення зони вільної торгівлі з Іраном. А всього є близько 50 пропозицій щодо встановлення партнерських відносин з Євразійським економічним союзом. Гарні перспективи відкриває спільна робота з Китаєм, з яким ЄАЕС в травні цього року уклав Угоду про торговельно-економічне співробітництво. ЄАЕС і китайська ініціатива «Один пояс, один шлях» ефективно доповнюють один одного. Гармонізація цих проектів здатна закласти фундамент для формування Великого євразійського партнерства – простору економічної кооперації, максимально вільного від усіляких бар'єрів. В такій логіці потрібно прагнути розвивати відносини і з Євросоюзом, який, незважаючи на нинішні труднощі, залишається одним з наших головних торгових партнерів. У нас з ЄС багато пересічних економічних інтересів. Десятиліттями складалася і наша спільна транспортна, енергетична інфраструктура. Підкреслю, всі ділові проекти, які ми реалізуємо з Європою, включаючи, скажімо, «Північний потік – 2», носять виключно комерційний, економічно обґрунтований характер. У них немає політичного підґрунтя, якого-небудь «подвійного дна». Ключ до забезпечення безпеки і стабільності в Європі саме в тому, щоб розширювати співпрацю і відновлювати довіру, а не в розгортанні біля російських кордонів нових баз і військової інфраструктури НАТО, що зараз і відбувається. На подібні агресивні кроки, які становлять пряму загрозу Росії, будемо реагувати відповідно. Нашим колегам, які грають на загострення, прагнуть включити в тому числі, скажімо, Україну або Грузію в «військову орбіту» альянсу, варто було б подумати про можливі наслідки такої безвідповідальної політики. Потрібна інша, позитивна порядок, націлена на спільну роботу, на пошук точок дотику. Ми говорили про це, звичайно, і на зустрічі з Президентом Сполучених Штатів паном Трампом. При всій різниці поглядів ми зійшлися на думці, що російсько-американські відносини перебувають у вкрай незадовільному стані. За багатьма параметрами навіть гірше, ніж за часів «холодної війни». Звичайно, було б наївно вважати, що проблеми, що накопичувалися роками, будуть вирішені за кілька годин. Але на це ніхто і не розраховував. Тим не менш вважаю, що шлях до позитивних змін все-таки розпочато. Важливо, що нарешті відбулася повноформатна зустріч, що дозволяє поговорити безпосередньо. І вона була в цілому успішною, призвела до корисних домовленостей. Подивимося, звичайно, як будуть далі розвиватися події. Тим більше, що певні сили в Америці намагаються принизити, дезавуювати результати зустрічі в Гельсінкі. Ви знаєте, відриваючись від тексту, хотів би сказати кілька слів «зовсім від себе», що називається. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах є сили, які з легкістю готові принести в жертву російсько-американські відносини, в жертву своїм амбіціям в ході внутрішньополітичної боротьби в Америці. Готові жертвувати інтересами свого бізнесу, який втрачає багатомільйонні контракти, втрачає російський ринок, робочими місцями в самих Сполучених Штатах, нехай нечисленними, але все-таки наявними у зв'язку з кооперацією з російськими партнерами, – рахунок йде на десятки тисяч, а може бути, піде і на сотні тисяч. Готові жертвувати інтересами своїх союзників, як в Європі, так і на Близькому Сході, зокрема, наприклад, маю на увазі інтереси Держави Ізраїль. Адже ми говорили в тому числі і щодо забезпечення безпеки на Голанах в ході операції в Сирії. Судячи з усього, це нікого не цікавить. Готові жертвувати питаннями забезпечення власної безпеки. Звертаю вашу увагу на те, що в 2021 році закінчує дію договір СНО-III. Так, за великим рахунком, ми могли б жити і без нього навіть ще кілька років тому. Але все-таки зробили правильний крок, пішли на укладення цієї угоди. І якщо сьогодні, прямо зараз не буде розпочата робота по його продовженню, пролонгації, то через півтора року він просто закінчиться – його не буде. Коли я говорив про цих силах, ви знаєте, це абсолютно не вписується в нашу з вами політичну філософію, бо нас завжди і скрізь вчили, що люди, які працюють для держави, в інтересах суспільства, перш за все повинні думати про цих фундаментальних інтересах і їх завжди ставити вище. Але ні! У Сполучених Штатах, ми бачимо, є сили, які свої групові, вузькопартійні інтереси ставлять вище загальнонаціональних. Про таких людей у нас добре написали колись наші відомі письменники-сатирики: «жалюгідні, нікчемні люди». Але це не так. В даному випадку це не так. Це люди і не жалюгідні, і не мізерні, а навпаки, досить могутні, сильні, якщо можуть «впарювати» – вибачте за моветон – своїм громадянам, мільйонам своїх громадян різні трудноперевариваемые в нормальній логіці історії. Але вони можуть це робити. Кажу це не для того, щоб когось посварити або когось похвалити. Зовсім немає. Кажу це для того, щоб ми з вами враховували цю обставину у ході нашої практичної роботи на американському напрямі. Це факти, з якими ми стикаємося сьогодні. Тим не менш Росія відкрита для розвитку контактів з Сполученими Штатами на рівноправній, взаємовигідній основі. Це потрібно не лише двом нашим народам, але і всьому світу. Як найбільші ядерні держави ми несемо особливу відповідальність за забезпечення стратегічної стабільності і безпеки. Шановні колеги! Тепер два слова зовсім з іншої теми. Тільки що завершився чемпіонат світу з футболу. У нас побували не тільки глави багатьох держав і урядів, але насамперед сотні тисяч уболівальників з різних країн, які самі побачили справжню Росію – відкриту, доброзичливу, сучасну. І це очевидний успіх, прорив так званої народної дипломатії. Це і результат вашої роботи, в тому числі вашої участі у підготовці такого масштабного заходу. Хочу вам за це подякувати. Шановні колеги! Навантаження на центральний апарат Мзс, на всі наші посольства, звичайно, спадати не буде. Чекає велика робота. Колосальна відповідальність лежить і на кожному з вас. Ви можете бути впевнені, що керівництво країни буде, як і раніше, робити все необхідне для матеріального забезпечення і підвищення професійного статусу дипломатів, зміцнення соціальної захищеності співробітників Міністерства. На цей рахунок прийнято цілу низку відповідних рішень. Разом з тим деякі дражливі для вас питання – щодо оплати праці, соціальних гарантій членам сімей, пенсійного забезпечення, поліпшення житлових умов – поки ще до кінця не відрегульовані. Звісно, Уряд буде займатися цим. Прошу Уряд тримати ці питання на контролі і при опрацюванні не допускати формального, бюрократичного підходу. Підкреслю, мова йде про забезпечення адекватних умов для професійної діяльності дипломатів, а це вкрай важливо з точки зору підвищення ефективності всієї нашої зовнішньополітичної роботи.