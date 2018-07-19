Кнесет оголосив Ізраїль єврейською національною державою

Єдиною державною мовою Ізраїлю оголошено іврит

Ізраїльський парламент (Кнесет) прийняв конституційний закон про єврейський характер держави Ізраїль, який, зокрема, закріплює за івритом статус єдиної державної мови. Про це повідомляє Haaretz.

Зазначимо, закон закріплює декларативні норми про те, що Ізраїль є національною державою єврейського народу, де він здійснює своє природне, релігійне, культурне і історичне право на самовизначення. Також в законі зазначено, що єдиний Єрусалим є столицею Ізраїлю.

Крім того, за новим законом єдиною державною мовою оголошено іврит, арабську мову наділили особливим статусом. Останній пункт викликав гостру дискусію. Також Ізраїль зобов'язується дбати про благо євреїв та ізраїльтян за кордоном, а також залишається відкритим для репатріації євреїв з будь-якої країни світу.

До всього іншого, єврейський і григоріанський календарі отримують рівний статус офіційних, а шабат та єврейські свята оголошені офіційними днями відпочинку в Ізраїлі. У той же час за представниками інших національностей зберігається право використовувати інший день для вихідного.

Конституційний закон має статус основного, тому може бути скасований тільки рівним за значенням. В ході обговорень в Кнесеті з проекту виключили деякі спірні моменти, такі як створення виключно єврейських населених пунктів та використання єврейських традицій в якості джерела права для судової системи Ізраїлю.

Нагадаємо, в червні дружині прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху пред'явили звинувачення в шахрайстві. Їй інкримінують розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу.