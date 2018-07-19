Итоги дня: 19 июля

Путин пригрозил Западу "последствиями" в случае включения Украины и Грузии в НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Западу "последствиями" в случае включения Украины и Грузии в НАТО. Об этом он заявил сегодня в ходе встречи с послами и постпредами России. Так, Путин заявил, что безопасность и стабильность в Европе зависит от расширения сотрудничества и восстановления доверие. Вместо этого, по словам Путина, сейчас происходит "развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО". "На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", - заявил он.

Состояние здоровья Сенцова ухудшилось, у него был второй кризис

Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось, у него был второй кризис. Об этом сообщает журналист издания "Радио Свобода" Антон Наумлюк. По информации Наумлюка, сегодня Сенцова в колонии Лабытнанги посетил адвокат Дмитрий Динзе. "Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью", - говорится в сообщении.

Кнессет объявил Израиль еврейским национальным государством

Израильский парламент (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском характере государства Израиль, который, в частности, закрепляет за ивритом статус единственного государственного языка. Отметим, закон закрепляет декларативные нормы о том, что Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение. Также в законе указано, что единый Иерусалим является столицей Израиля.

В сети доказали участие боевиков "Вагнера" в боях за Дебальцево (фото, видео)

В сети доказали участие боевиков "Частной военной компании "Вагнер" в боях против украинских военных за город Дебальцево Донецкой области. Появилось видео, снятое зимой 2014-2015 годов, на котором видно, как бойцы "ЧВК "Вагнер" едут в направлении Дебальцево для ведения атаки. Ролик взят с флеш-диска, захваченного украинскими военными. Видеозапись состоит из десяти коротких нарезок, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

В Кирилловке отдыхающие поймали девушку на парашюте (видео)

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области во время шторма девушка каталась по Азовскому морю на парашюте, привязанном веревкой к водному мотоциклу. Сильные волны опрокинули транспортное средство и девушку начало уносить в открытое море. Более десяти очевидцев бросились спасать беспомощную парашютистку, которая попала в нетипичную ситуацию во время активного отдыха.