Підсумки дня: 19 лютого

•Глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №9037 про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО

•Сьогодні, 19 лютого 2019 року, на 86-му році життя помер знаменитий модельєр Карл Лагерфельд

•В сирійському Ідлібі, який на даний момент залишається під контролем ісламістів, стався подвійний теракт

•У Верховній Раді України виступив президент Європейської ради Дональд Туск. Його 15-хвилинну промову вже назвали історичною.

•Кардіохірург і волонтер Назар Озерянський, що був активним учасником Революції Гідності, згадав про найтрагічніші дні Майдану

•Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що український політв'язень Володимир Балух відправлений до місця відбування покарання

•Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 16 штатів, включаючи Каліфорнію, подали на нього в суд через рішення ввести надзвичайний стан у країні

•Угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - до Афін та Салонік

•У Києві провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі

•В київському торгівельному центрі стався дивний інцидент - на LED-сходах, де зазвичай відображається реклама, з'явилося величезне зображення свастики на червоному тлі