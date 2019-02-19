Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва

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Wizz Air в травні почне літати до Афін та Салонік

Угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - до Афін та Салонік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіаперевізника.

Повідомляється, що сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень, по вівторках і суботах. Рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня і виконуватимуться по понеділках і п'ятницях.

Також повідомляється, що пасажири можуть вже зараз бронювати квитки за цінами від 19.99 євро (609 гривень).

Нагадаємо, раніше Wizz Air підняв плату за малий зареєстрований багаж і ціну на послугу пріоритетної посадки. Зокрема, вартість послуги пріоритетної посадки - WIZZ Priority - тепер становить від 5 до 17 євро (раніше від 5 до 15 євро). А за зареєстрований багаж до 10 кг, який раніше обходився від 7 до 12 євро, необхідно заплатити від 9 до 27 євро. Ціна залежить від напрямку і дати подорожі, зміни вже вступили в силу.

Раніше також повідомлялося, що Ryanair запустить нові рейси з України до Німеччини.