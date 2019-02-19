НС у США: Трамп повідомив, що 16 штатів подали на нього в суд

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Колективний позов був поданий до федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 16 штатів, включаючи Каліфорнію, подали на нього в суд через рішення ввести надзвичайний стан у країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Варто відзначити, що позов був поданий до федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії.

"Як я і передбачав, 16 штатів, на чолі яких стоять в основному демократи-прихильники відкритого кордону і радикальні ліві, подали позов до, звичайно ж, 9-го округу!" - написав Трамп.

Суть позову полягає у тому, що спроби президента через проголошення НС обійти Конгрес, щоб профінансувати спорудження стіни на американо-мексиканському кордоні, є неконституційним.

Так, до позову Каліфорнії приєдналися також штати Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Іллінойс, Мен, Меріленд, Мічиган, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Орегон і Вірджинія.

Нагадаємо, Трамп готовий використати право вето у випадку, якщо Конгрес не схвалить його ініціативу про введення режиму надзвичайного стану (НС) на кордоні США і Мексики.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 лютого президент США заявив, що підпише документ про введення у США надзвичайного стану в зв'язку із ситуацією на кордоні з Мексикою.

Додамо, 16 лютого юридичний комітет Палати представників Конгресу США заявив, що починає негайне розслідування законності введення режиму НС у країні президентом Дональдом Трампом.