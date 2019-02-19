Порошенко схвалив зміни до Конституції за курсом України в ЄС і НАТО

Фото: Анрій Парубій, Петро Порошенко, Володимир Гройсман (facebook Петра Порошенка)

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування

Глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №9037 про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО. Він підписав документ у ході спецзасідання Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні відбувається спеціальне засідання ВР у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

"У присутності друга України Дональда Туска засвідчити єдність влади, єдність усіх гілок у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції", - зазначив глава держави перед підписанням закону.

Документом визначається, що до повноважень Верховної ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО. Законом передбачається, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Підкреслимо, документом виключається пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції. Відзначимо, норма дозволяла іноземним військовим формуванням тимчасово на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів використовувати діючі військові бази на території України.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування

Нагадаємо, раніше проект закону підписав спікер парламенту Андрій Парубій. Глава ВР перед закриттям вечірнього пленарного засідання у четвер, 7 лютого, оголосив про спроби реєстрації постанов про скасування голосування за зміни до Конституції. Він підкреслив, що ухвалення змін до Конституції відбувається за особливою процедурою, а тому не може бути скасовано постановою, і у зв'язку з цим він має право підписати документ.

Як писало РБК-Україна, 7 лютого Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 335 парламентарів схвалили прийняття закону.

Додамо, автор закону, президент Петро Порошенко заявив, що завдання щодо вступу України в НАТО і ЄС є реальним.