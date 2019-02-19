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У Києві провалилася дорога в районі Севастопольської площі

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 09:29
У Києві провалилася дорога в районі Севастопольської площі
Фото: провал на дорозі Києва (radiosvoboda.org)

Дорога провалилася через аварію на водогоні

У Києві провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що ділянка проїжджої частини провалилася через аварію на водогоні. У зв'язку з цим змінили трасу слідування тролейбусів маршрутів №№ 19д, 30, 40, 40к. Рух здійснюється по вул. Вінницькій, Повітрофлотським шляхопроводом, вул. Смілянській - далі за власною схемою. На місце направлені аварійно-відбудовні засоби.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що "Київпастранс" буде проводити спільні рейди з поліцією в громадському транспорті.

Раніше також повідомлялося, що вартість проїзду в харківському метрополітені з 7 лютого зросла до 8 гривень. Проїзд у трамваях і тролейбусах у Харкові тепер становить 6 гривень.

Зазначимо, у Києві вводиться єдина система обліку пільговиків у міському громадському транспорті за допомогою Картки киянина. Картка реєструється в системі для обліку пасажиропотоку та компенсації витрат на перевезення. Для того, щоб користуватися пільгами на проїзд, пільговикам рекомендують отримати Картку киянина.

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