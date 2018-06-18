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У Сирії внаслідок авіаудару загинуло 52 бійців

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 14:49
Іллюстративне фото: авіаудар (webscreenshot youtube/SMO)
Іллюстративне фото: авіаудар (webscreenshot youtube/SMO)

Поки невідомо, хто завдав авіаудару

На сході Сирії внаслідок авіаудару загинуло 52 проурядових бійців. Про це повідомляє DW.

Так, внаслідок авіаудару в Сирії загинули щонайменше 52 бійців, що воювали на боці сирійського режиму. Серед них було приблизно 30 іракців, передає базований в Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Зазначається, що удару було завдано біля селища Аль-Харі та міста Абу-Кемаль на кордоні з Іраком.

Також спостерігачі повідомили, що цей авіаудар по проурядових силах був одним із найсильніших. Поки, однак, їм невідомо, хто його завдав. 

Сирійські державні ЗМІ звинуватили в атаці коаліцію під проводом Сполучених Штатів Америки (США). Але в Пентагоні заперечили це.

"Жоден член коаліції під проводом США не здійснював ударів поблизу Абу-Кемаля", - повідомив речник командування збройних сил США.

Нагадаємо, раніше сьогодні авіація Ізраїлю завдала удару по дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа.
 

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Теги публікації: Сирія, авіаудари, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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