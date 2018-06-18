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Інтерв'ю

Землетрус в Японії: загинули 3 людини, щонайменше 217 поранені

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 08:50
Фото: землетрус в Японії (Kyodo)
Фото: землетрус в Японії (Kyodo)

Землетрус магнітудою 6,1 призвів до жертв і транспортного колапсу

В Японії унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в префектурі Осака, загинули три людини, ще як мінімум 217 осіб отримали поранення. Про це аовідомляє NYT.

Також повідомляється, що рух швидкісних і звичайних поїздів на південному заході Японії практично повністю зупинено.

За інформацією NHK, однією із загиблих виявилася 9-річна дівчинка, яку придавило стіною біля шкільного басейну. Крім того, землетрус забрав життя ще двох літніх людей. Один з них загинув при обваленні стіни, другий з травмами був доставлений в госпіталь, де і помер.

В свою чергу видання Japan Times називає землетрус "одним з найпотужніших за останнє десятиліття".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу перервана подача електроенергії приблизно в 170 тис. квартир та індивідуальних будинків. Об'єкти атомної енергетики не постраждали, радіаційний фон у атомних станцій залишається в нормі.

Також повідомлялося про загибель дитини.

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Теги публікації: Японія, раненые, землетрус, Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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