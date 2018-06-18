Землетрус в Японії: загинули 3 людини, щонайменше 217 поранені

Землетрус магнітудою 6,1 призвів до жертв і транспортного колапсу
В Японії унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в префектурі Осака, загинули три людини, ще як мінімум 217 осіб отримали поранення. Про це аовідомляє NYT.
Також повідомляється, що рух швидкісних і звичайних поїздів на південному заході Японії практично повністю зупинено.
За інформацією NHK, однією із загиблих виявилася 9-річна дівчинка, яку придавило стіною біля шкільного басейну. Крім того, землетрус забрав життя ще двох літніх людей. Один з них загинув при обваленні стіни, другий з травмами був доставлений в госпіталь, де і помер.
В свою чергу видання Japan Times називає землетрус "одним з найпотужніших за останнє десятиліття".
身バレしちゃうけどこれはヤバみが深い pic.twitter.com/UinC3cQtzv— RRR (@Rsan0614MC) June 17, 2018
地震の影響で高槻駅水漏れしてる… pic.twitter.com/SwRQ4nE9iS— こ う へ い (@Kohei_miz) June 17, 2018
地震でUSJのチケットブースのガラスが割れたのが話題になっていますが— Haru【L.O.B.】 (@harulob) June 18, 2018
あれはもしもの時にドアが開かなくなったりして
中にいる人が閉じ込められないように一定の圧力が掛かったら割れるように設計されています
RTよろしくお願いします pic.twitter.com/d94yd9IntM
研究室が大変なことに、、 pic.twitter.com/9T36nkHEJP— はやし (@as_goma) June 17, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу перервана подача електроенергії приблизно в 170 тис. квартир та індивідуальних будинків. Об'єкти атомної енергетики не постраждали, радіаційний фон у атомних станцій залишається в нормі.
Також повідомлялося про загибель дитини.