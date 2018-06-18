Україна створює групу в ЄС для протидії "Північному потоку-2", - Порошенко

Україна може включити Німеччину до консорціуму з управління ГТС

Україна створює групу в Європейському союзі для протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив президент України Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що будівництво цього газопроводу позбавить Україну щорічних надходжень у розмірі 3 млрд доларів. На його думку, Росія має намір відмовитися від української ГТС і залишити країну без "грошей на фінансування оборони".

Крім того, на думку Порошенка, президент Росії Володимир Путін у 2014 році не продовжив наступ російської армії через ймовірність зупинки газотранспортної мережі. Для порівняння минулого року Росія отримала 30 млрд доларів від поставок газу по території України.

"Росія без цих 30 млрд не проживе. А коли вони переключаться в обхід, цей фактор безпеки перестане працювати... Саме тому ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити "Північний потік-2", - зазначив Порошенко.

Він додав, що Україна веде переговори з Німеччиною для створення консорціуму з управління газотранспортною системою.

"Я не буду розкривати всіх інструментів, які ми застосовуємо для того, щоб зупинити будівництво "Північного потка-2". Але хочу окремо підкреслити - для нас це дуже важлива справа. І я сподіваюся, що будівництво вдасться зупинити", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вимагає змінити газову директиву ЄС для ускладнення будівництва Nord Stream 2.