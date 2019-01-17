Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи проти Гройсмана та Гриневич

Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Солом'янський райсуд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справи проти Гройсмана та Гриневич

Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити справи проти глави українського уряду Володимира Гройсмана та міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 29 грудня 2018 року.

Згідно з рішенням суду, 7 грудня 2018 року заявник повідомив НАБУ про те, що Гройсман скоїв правопорушення за ст. 367 (службова недбалість) і ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Також повідомлялося про вчинення Гриневич правопорушень за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) КК України.

При цьому відомості про вчинення кримінальних злочинів до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. Після чого заявник звернувся зі скаргою до Солом'янського райсуду.

Таким чином, слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката та дослідивши матеріали справи, постановив, що скарга підлягає задоволенню.

Згідно з рішенням суду, НАБУ має внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, які надав заявник.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити справу проти мера столиці Віталія Кличка.