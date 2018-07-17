Акції в НАБУ організував помічник нардепа Дейдея, - джерела

За даними джерел, акції в НАБУ організував Іван Грабар

Сьогоднішні акції в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) організував помічник нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея Іван Грабар. Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, Грабар брав участь в АТО на Донбасі у складі батальйону "Київ-1", яким командував Дейдей. Зазначимо, що у складі цього батальйону брав участь в АТО і син міністра внутрішніх справ України - Олександр Аваков.

Після обрання Дейдея народним депутатом України Грабар став його помічником-консультантом. В даний час він значиться співзасновником ГО "Народний визвольний корпус" (керівником і одним із співзасновників організації значиться Євген Дейдей), а також керівником і співзасновником ТОВ "Штаб Визволення Патріотів" (співзасновником є помічник-консультант Дейдея Олексій Ляховольський).

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) засудила застосування насильства відносно протестуючих, які пікетували будівлю НАБУ.

Відзначимо, 17 липня 2018 року група невідомих увірвалася в хол будівлі Національного антикорупційного бюро України. У поліції зазначили, що в результаті інциденту нікого не затримали.

"Туди підійшла група осіб, вони розмалювали табличку, яка на вході в будівлю висить, червоною фарбою і там кілька осіб знаходяться біля будівлі, вони з плакатами з певними вимогами. Будь-яких грубих порушень там не зафіксовано. На місці працює наряд патрульної поліції. Затриманих немає", - відзначили в поліції.