В будівлю НАБУ увірвалися невідомі

Зловмисники поламали меблі та накидали сміття у холі будівлі НАБУ

Група невідомих увірвалася в хол будівлі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це РБК-Україна повідомила керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дарина Манжура.

"Група так званих протестувальників, які зранку тут (біля будівлі НАБУ, - ред.) перебували, прорвалися всередину, пройшли через турнікет, тобто, по суті вони порушили периметр незаконно. Всередині вони поламали меблі, накидали сміття, покидали торти Roshen і все це відбувалося за мовчазної згоди поліції, яка була присутня, але вона їм не заважала цього робити, і вже потім, коли вони опинилися всередині і почали тут трощити меблі, за ними прийшли поліціянти і звідси забрали. Наразі їх всередині немає", - повідомила вона.

Фото: будівля НАБУ

При цьому, як зазначила Манжура, протестувальники продовжують перебувати ззовні будівлі.

"Поліція спостерігає... У нас двері заблоковані. Стоїть охорона. Поки що ми не бачили, що затримали когось", - додала вона.

Фото: хол будівлі НАБУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові невідомі зірвали засідання міськради і влаштували бійку.