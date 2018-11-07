Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Константинополю

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Передача Константинополю Андріївської церкви є важливим кроком з підготовки до надання Томосу

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 7 листопада повернутий з підписом від президента.

"Встановити, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська", яка є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'ятником архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається у безоплатне постійне користування Вселенського Патріархату для звершення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій", - свідчить текст закону.

У пояснювальній записці наголошується, що передача Константинополю Андріївської церкви є важливим кроком у проведенні роботи з підготовки до отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

Нагадаємо, в жовтні Верховна рада України підтримала в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. За закон з другого разу проголосували 237 депутатів ВР (спочатку 216).

Як писало РБК-Україна, радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві, яка була передана в користування Вселенського патріархату, прискорять.

Відзначимо, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві спочатку планувалося завершити до 2020 року. Разом з тим, Павленко додав, що 2020 рік - це кінцевий термін, але реконструкцію можуть прискорити.