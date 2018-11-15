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Українцям надали право обирати між субсидією і пільгою на сплату ЖКП

Новини » Фінанси    15.11.2018 - 12:40
Українцям надали право обирати між субсидією і пільгою на сплату ЖКП
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пільговикам надали роз'яснення, коли краще обирати субсидію, а коли - пільгу

Українські сім’ї мають право вибору: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на урядовому сайті teplo.gov.ua.

Як зазначається в повідомленні, якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії.

І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.

На урядовому сайті наводяться два приклади, коли краще обирати субсидію, а коли пільгу.

У цьому випадку подружжю пенсіонерів вигідніше користуватися субсидією:

Українцям надали право обирати між субсидією і пільгою на сплату ЖКП

У даному випадку пенсіонеру вигідніше користуватися пільгою учасника бойових дій:

Українцям надали право обирати між субсидією і пільгою на сплату ЖКП

Нагадаємо, що основними категоріями пільговиків є:

- учасники війни (50% знижка);

- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);

- особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);

- учасники бойових дій (75% знижка);

- особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);

- ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);

- жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);

- діти війни (25% знижка).

Нагадаємо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року отримували 2617,2 тис. домогосподарств. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.

Відзначимо, що раніше Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення, як нараховуватимуться субсидії після подорожчання газу.

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Теми: Опалювальний сезон
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