Невідомі кидали "коктейлі Молотова" у Андріївську церкву, постраждав священик

Фото: Андріївська церква в Києві (РБК-Україна)

Проти священика нападники застосували силу і газовий балончик

У Києві вранці, 15 листопада, невідомі кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Української православної церкви Київського патріархату, архієпископа Євстратія Зорі в Facebook.

За його словами, в результаті протиправних дій постраждав священик Київського патріархату.

"Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали "коктейлі Молотова" в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - повідомив він.

Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

На даний момент правоохоронцями проводиться огляд місця події та прилеглої території. Поліцейські спілкуються зі свідками і встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. У пояснювальній записці підкреслюється, що передача Константинополю Андріївської церкви є важливим кроком у проведенні роботи з підготовки до отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

Як повідомляло РБК-Україна, радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві, яка була передана у користування Вселенського патріархату, прискорять. Зазначимо, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві спочатку планувалося завершити до 2020 року.