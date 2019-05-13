У семи районах Києва до кінця травня відключають гарячу воду

Фото: гаряча вода (РБК-Україна)

Перелік районів і вулиць оприлюднений на сайті Київтеплоенерго

У Києві з 13 травня розпочалися випробовування мереж на гідравлічну щільність на чотирьох теплоджерелах, через що гаряче водопостачання буде відсутнє не менше двох тижнів. Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Київтеплоенерго" .

За даними компанії, 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі "СТ-2". Через це послуги з централізованого гарячого водопостачання будуть відсутні в Оболонському і Подільському районах.

А з 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах: РК "Молодь", "СТ-1" і "ТЕЦ-5". Тому у зв’язку з випробуваннями гаряче водопостачання буде відсутнє в Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському і Дарницькому районах.

З переліком адрес по кожному району, де тимчасово (з 13 по 27 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено, можна ознайомитися тут:

- Оболонський район;

- Подільський район.

З переліком адрес по кожному району, де тимчасово (з 14 по 28 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено, можна ознайомитися тут:

- Шевченківський район;

- Голосіївський район;

- Солом’янський район;

- Печерський район;

- Дарницький район.

Нагадаємо, у Києві 22 квітня почалися гідравлічні випробування, наслідком яких стало відключення гарячого водопостачання у трьох районах міста.