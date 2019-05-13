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Україна планує відмовитися від Мінських угод

Новини » Політика    13.05.2019 - 15:52
Україна планує відмовитися від Мінських угод
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна відмовиться від Мінських угод у разі зняття санкційного тиску з РФ в Раді Європи

Україна планує відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що він повідомив про це колегам-міністрам з європейських держав у ході зустрічей.

"Якщо ви підете (на зняття санкційного тиску), як хочуть кілька країн, я в той же день вийду і скажу, що "Мінська" у нас тепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили також ви", - заявив він.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін перебуває з робочим візитом у Брюсселі (Бельгія). Як зазначається, 13-14 травня він візьме участь у низці заходів з нагоди десятої річниці заснування зовнішньополітичної ініціативи Європейського союзу Східне партнерство.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Клімкін запропонував Петру Порошенку приєднатися до альянсу пам'яті Голокосту.

Міжнародний альянс пам'яті Голокосту (The International Holocaust Remembrance Alliance, - ред.) є міжурядовою організацією з вивчення Голокосту, членами якої є понад 30 країн.

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