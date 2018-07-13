Сенцова можуть помилувати у найближчий час, - адвокат

Питання помилування Сенцова Кремль може розглянути протягом тижня

Українського політв’язня Олега Сенцова, ув’язненого у Росії в колонії суворого режиму, можуть помилувати найближчим часом. Про це сказав адвокат політв’язня Дмитро Дінзе, передає "BBC News Україна".

За словами захисника Сенцова, все залежить від думки президента Росії Володимира Путіна.

Відповідаючи на питання BBC щодо того, чи може президент РФ Володимир Путін помилувати Сенцова у зв'язку з проханням матері, Дінзе відповів: "Можуть, звичайно".

"Якщо Пєсков (прес-секретар президента Росії, - ред.) сказав, що розглянуть, то я думаю, можуть і за тиждень все вирішити", - вважає адвокат.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням помилувати сина.

Лист Людмили Сенцової написано 22 червня, а 26 його передали Путіну.

Додамо, що сьогодні, 13 липня, у Кремлі врешті відреагували на лист матері Сенцова. Зокрема, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лист Людмили Сенцової до президента Росії Володимира Путіна про помилування "не залишиться без уваги".

Зазначимо, 13 липня Олег Сенцов відзначає своє 42-річчя.