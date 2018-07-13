Мати Сенцова попросила Путіна помилувати українського політв'язня

Путіну передали листа з проханням помилувати Сенцова ще в червні

Мати українського політв'язня Олега Сенцова написала листа президенту Росії Володимиру Путіну з проханням помилувати сина. Про це повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що лист Людмили Сенцової написано 22 червня, а 26 його передали Путіну. За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, на сьогодні немає реакції Кремля на прохання про помилування.

"Я звертаюся до вас з проханням помилувати мого сина Олега Геннадійовича Сенцова, 1976 р., засудженого російським судом до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації терористичної угруповання", - йдеться в листі Людмили Сенцової.

У листі вона також вказує на те, що Сенцов вже відсидів у в'язниці чотири роки, а вдома його чекають діти.

"Прошу вас, Володимире Володимировичу, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не втрачати його життя і життя його близьких. Ми чекаємо його вдома", - зазначила Сенцова.

Нагадаємо, раніше уряд Франції заявив, що влада Росії не забезпечила "базових прав" українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській в'язниці.