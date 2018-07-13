Наєв: є чималі шанси, що війна може закінчитися швидко

Наєв також прокоментував можливість повномасштабного вторгнення Росії

Командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв вважає, що є чималі шанси для швидкого завершення збройного протистояння на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Високий замок".

Зокрема, Наєв прокоментував можливість того, що Росія після завершення футбольного Чемпіонату світу-2018 може піти на чергове загострення аж до повномасштабного вторгнення до України.

"Якщо такі ознаки будуть, мені стане про це відомо відразу. Але (Володимиру, - ред.) Путіну широкомасштабна війна не вигідна. Його мета - залишити Україну у сфері свого впливу. Йому вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм", - зазначив Наївши.

Він також підкреслив, що агресія Росії тільки згуртувала українців і зробила їх ворогами російської держави.

"Вважаю, є чималі шанси, що війна може закінчитися швидко", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше Наєв розповів, що добровольцям і волонтерам на Донбасі заборонено перебувати на передовій.