Підсумки дня: 13 лютого

•Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк организовал генерал Службы безопасности Украины Данил Доценко

• Суд арестовал имущество заводов Коломойского в деле ПриватБанка

•Кабинет министров Украины на заседании 13 февраля упростил процедуру таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации - "евроблях"

•Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что он готов сжечь себя под посольством США, чтобы доказать правоту в конфликте по поводу Уляны Супрун

•В Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман

•Закон о буллинге в Украине, от которого часто страдают дети в учебных заведениях, начал действовать с января этого года. Бориспольский районный суд в Киевской области вынес первое решение о наказании за буллинг

•На сегодня 4,2 млн домохозяйств в Украине имеют право на получение субсидии. Для получения денег нужно будет открыть счет в Ощадбанке, пенсионерам можно этого не делать

•В Укрзализныце заявили, что в 2019 году планируют повысить тарифы на перевозку пассажиров на 25%

•Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах Содружества независимых государств (СНГ)

•Любимица британцев герцогиня Кейт Миддлтон продолжает выходить в свет с рабочими визитами, Недавно она посетила конференцию фонда The Royal Foundation. Фото с мероприятия были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца