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Підсумки дня: 12 червня
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12.06.2019 - 19:02
Новость на русском
Спікер Верховної ради України від 12 червня підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому
передбачена процедура імпічменту президента
Військовослужбовці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила
закріпилися на нових позиціях
у Мар'їнці (Донецька область)
У центрі Москви під час маршу на підтримку кореспондента "Медузи"Івана Голунова
затримали понад 400 осіб
Баришівський районний суд Київської області
тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап"
(SkyUp Airlines) на право перевезення пасажирів повітряним транспортом
Представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що глава держави
не виключає запровадження двопалатного парламенту
Помер Роман Вітошинський
- відомий співак, Народний артист України, соліст Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
Володимир Зеленський перед виборами президента
не обіцяв зниження тарифів для населення
. Про це заявив представник гаранта в парламенті Андрій Герус.
Серіал "Чорнобиль"
не буде продовжений
. Інформація про те, що команда HBO працює над 6-ю серією проекту, виявилася неправдивою
"Шахтар" оголосив про призначення
португальського фахівця Луїша Каштру
новим головним тренером команди
Температура повітря в Україні с
ягне завтра 34 градусів
. Короткочасні дощі очікуються . лише в деяких областях
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