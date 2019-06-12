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У Зеленського не виключають введення двопалатного парламенту

Новини » Політика    12.06.2019 - 10:59
У Зеленського не виключають введення двопалатного парламенту
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач / РБК-Україна)

Стефанчук назвав велику біду українського парламенту

Представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що глава держави не виключає запровадження двопалатного парламенту. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук зазначив, що змішана система виборів - велика біда українського парламенту.

"Велика біда українського парламенту - половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала... Цю проблему можна було вирішити шляхом введення двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримано на референдумі 2000 року... Це один з можливих варіантів , який ми будемо розглядати. Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році", - заявив представник Зеленського в ВР.

При цьому Стефанчук зазначив, що переформатування парламенту не відбудеться найближчим часом.

"Будуть питання, які стосуються форми парламенту: одно- або двопалатний. Але я не кажу зараз про конкретну концепцію, про те, що це все буде зроблено найближчим часом. Але якщо ми виходимо з того, що ми з важливих питань повинні обов'язково враховувати думку народу, то ми не можемо нехтувати громадською думкою, яку вже колись було висловлено. Ми і не можемо ігнорувати те, який відсоток громадян тоді за це проголосував (введення двопалатного парламенту 2000 року підтримали 82,9% виборців, - ред.). Тому в якості політико-правової підстави ми будем враховувати і той референдум", - сказав він.

Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради, які повинні відбутися 21 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, Стефанчук не виключає, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним.

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