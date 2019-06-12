Суд призупинив ліцензію українського лоукостера

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Міністр інфраструктури вже заявив, що авіакомпанія продовжить літати

Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевезення пасажирів повітряним транспортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду, дія ліцензії призупинена в межах забезпечення позову до компанії.

"Зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ "Авіакомпанія Скайап" на підставі наказу Державної авіаційної служби України від 18.05.2018 №454 "Про прийняття рішення про видачу ліцензії з перевезення пасажирів повітряним транспортом" до вирішення даного позову по суті", - йдеться в рішенні суду.

У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян вже заявив про те, що районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. "Це є прерогативою виключно адміністративного суду", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Поки я міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує", - додав він.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи, авіакомпанія Ryanair, почав працювати в Україні в 2018 році. 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року в Україну зайшов найбільший автобусний лоукостер Європи - німецька транспортна компанія Flixbus.