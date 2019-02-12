Підсумки дня: 12 лютого

•Печерский районный суд Киева постановил применить к Василию Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Киеве, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен

•По окончании президентских выборов курс доллара будет находиться в диапазоне в диапазоне 27-28 грн/доллар

•Суд в Москве признал законным продление срока ареста еще четырем из 24 украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе

•Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бесперспективным требование Евросоюза выполнить минские соглашения по Донбассу для нормализации диалога

•Во вторник, 12 февраля, Нацполиция задержала подозреваемого в развращении детей, который на протяжении 2007-2012 годов неоднократно совершал развратные действия, растление и изнасилование детей

•В ночь на вторник, 12 февраля, на проспекте Победы в Киеве, неподалеку от Киевского политехнического института загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Позже оказалось, что авто принадлежит депутату Киевского городского совета

•Служба безопасности Украины в ближайшее время начнет блокировку сайтов, котрые заподозрят в подрыве национальной безопасности страны перед выборами президента Украины

•Борис Тодуров, одиозный кардиохирург и директор Института Сердца, в стенах которого скрывали главного "титушку" Крысина, владеет огромным количеством недвижимости, что далеко не соответствует его зарплате

•В Украину идет арктический воздух, который принесет с собой похолодание