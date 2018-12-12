Влада Франції після стрілянини посилила заходи безпеки

Фото: Крістоф Кастанер (скріншот)

Влада Франції вирішила ввести в дію план термінових дій при терактах

Глава МВС Франції Крістоф Кастанер заявив, що влада прийняла рішення запровадити посилені заходи по забезпеченню безпеки після стрілянини в Страсбурзі на ярмарку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bfmtv.

"Уряд вирішив ввести в дію план термінових дій при терактах, що передбачає посилений контроль на кордонах, посилені заходи безпеки на всіх різдвяних ринках у Франції, щоб звести нанівець ризик аналогічних атак", - сказав він на брифінгу.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував стрілянину в Страсбурзі.

"Солідарність всієї нації в Страсбурзі, жертвам і їхнім родинам", - написав він.

Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі (Франція), виїхав з різдвяного ярмарку на таксі.

Зазначимо, на пошуки стрілка мобілізували не менше 600 поліцейських і жандармів.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок стрілянини на ярмарку загинули чотири людини.