ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Влада Франції після стрілянини посилила заходи безпеки

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 05:53
Влада Франції після стрілянини посилила заходи безпеки
Фото: Крістоф Кастанер (скріншот)

Влада Франції вирішила ввести в дію план термінових дій при терактах

Глава МВС Франції Крістоф Кастанер заявив, що влада прийняла рішення запровадити посилені заходи по забезпеченню безпеки після стрілянини в Страсбурзі на ярмарку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bfmtv.

"Уряд вирішив ввести в дію план термінових дій при терактах, що передбачає посилений контроль на кордонах, посилені заходи безпеки на всіх різдвяних ринках у Франції, щоб звести нанівець ризик аналогічних атак", - сказав він на брифінгу.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував стрілянину в Страсбурзі.

"Солідарність всієї нації в Страсбурзі, жертвам і їхнім родинам", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі (Франція), виїхав з різдвяного ярмарку на таксі.

Зазначимо, на пошуки стрілка мобілізували не менше 600 поліцейських і жандармів.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок стрілянини на ярмарку загинули чотири людини.

При стрільбі у Страсбурзі загинули 4 людини Стрілянина в Страсбурзі: поліція шукає стрілка
Новини України ФранціябезопасностьЕммануель МакронСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся