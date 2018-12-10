ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві біля гуртожитку КПІ сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 12:17
У Києві біля гуртожитку КПІ сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок конфлікту постраждали двоє людей

У Києві на вулиці Борщагівській васлідок бійки зі стріляниною постражали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як повідомили правоохоронці, біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту (КПІ) виникла суперечка між двома компаніями. Спочатку між ними виникла словесна перепалка, потім розпочалася бійка із застосуванням газових балончиків. Крім того, один з учасників конфлікту кілька разів вистрілив вгору.

"Внаслідок бійки постраждало двоє осіб, які звернулися за допомогою до медичного закладу. З місця працівники поліції вилучили гільзи із невстановленої зброї", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено усіх учасників конфлікту, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва, 6 грудня 2018 року, сталася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова. Як повідомляли правоохоронці, невідомі обстріляли машину, вибили вікна, забрали сумку з грошима і втекли.

У Києві на пероні станції метро "Палац спорту" померла 9-річна дівчинка У Києві внаслідок зіткнення автомобіль викинуло на тротуар
Новини України КиївбійкаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся