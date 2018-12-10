У Києві біля гуртожитку КПІ сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок конфлікту постраждали двоє людей

У Києві на вулиці Борщагівській васлідок бійки зі стріляниною постражали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як повідомили правоохоронці, біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту (КПІ) виникла суперечка між двома компаніями. Спочатку між ними виникла словесна перепалка, потім розпочалася бійка із застосуванням газових балончиків. Крім того, один з учасників конфлікту кілька разів вистрілив вгору.

"Внаслідок бійки постраждало двоє осіб, які звернулися за допомогою до медичного закладу. З місця працівники поліції вилучили гільзи із невстановленої зброї", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено усіх учасників конфлікту, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва, 6 грудня 2018 року, сталася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова. Як повідомляли правоохоронці, невідомі обстріляли машину, вибили вікна, забрали сумку з грошима і втекли.