Суд заарештував Тамразова на два місяці з можливістю внесення застави в 3 млн гривень

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 10 серпня, обрав запобіжний захід власнику видання Insider, колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування", Олексію Тамразову у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом застави 3 млн гривень. Про це повідомив слідчий суддя Печерського районного суду В'ячеслав Підпалий, передає кореспондент РБК-Україна.

"Слідчий суддя ухвалив клопотання прокуратури у вигляді тримання під вартою задовольнити частково", - повідомив Підпалий.

Таким чином, Тамразов має бути під вартою з 9 серпня по 7 жовтня. Суддя додав, що у разі потреби термін може бути продовжений. Він також зазначив, що Тамразову може бути застосоване внесення застави в розмірі 3 млн гривень.

Печерський суд заарештував Олексія Тамразова на два місяці. З можливістю внесення застави 3 млн. гривень. Опубліковано РБК-Україна П'п'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Раніше слідчий суддя Печерського районного суду оголосив, що судове засідання по обранню запобіжного заходу Тамразову буде проходити в закритому режимі.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 10 серпня, розпочав засідання з обрання запобіжного заходу Олексію Тамразову. 9 серпня Генеральна прокуратура України затримала Тамразова на спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів.

Як відомо, Тамразов з 2010 року по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ "Укргазвидобування". Додамо, що видання Insider, власником якого є Тамразов, викриває корупційні схеми, зокрема, багато розслідувань стосувалися газової сфери і справ в "Укргазвидобуванні". Також він часто критикував правоохоронні органи, зокрема Міністерство внутрішніх справ. За його словами, глава МВС Арсен Аваков переплатив мінімум 7,5 тис. доларів за кожен автомобіль для Нацполиции. У травні 2017 року Аваков наказав внести до ЄРДР дані про кримінальне правопорушення на Тамразова.