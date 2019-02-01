Підсумки дня: 1 лютого

•Глава "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" назвал возможные причины своего отстранения

•В Запорожской области в городе Бердянск активисты облили зеленкой народного депутата из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула (фото, видео)

•Болгария и РФ договорились строить газопровод в обход Украины

•Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило перечисление средств госбюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года

•Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующее вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности

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•Чем объясняется высокий рейтинг Владимира Зеленского, актуально ли еще разделение Украины по линии Запад-Восток, как избиратель определяет "своего" кандидата, почему популистские лозунги так хорошо работают, и что важнее для украинца – зарплаты и тарифы или геополитический выбор и национальное самоопределение – в интервью Ирины Бекешкиной РБК-Украина