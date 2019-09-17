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Гончарук вимагає від Financial Times спростування тез статті про Коломойського

Новини » Політика    17.09.2019 - 15:46
Гончарук вимагає від Financial Times спростування тез статті про Коломойського
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр каже, що цитату вирвали з контексту

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук направив офіційний лист-звернення до авторів матеріалу Financial Times про компроміси з екс-власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським з проханням спростувати викладені в ньому тези. Про це повідомляє прес-служба прем'єра.

В прес-службі прем'єра вважають, що інформація, яка міститься в матеріалі видання Financial Times, "не відповідає принципам об'єктивності, які повинні дотримуватися ЗМІ".

"Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої прем'єр-міністром України інформації", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що Гончарук "не надавав ніякої інформації щодо ведення будь-яких переговорів як з паном Коломойським, так і з будь-яким іншим щодо зазначеного питання".

Як повідомляло РБК-Україна, видання Financial Times 17 вересня опублікувало статтю "Київ обговорює питання "Приватбанку" з Коломойським, незважаючи на скандал на 5,5 млрд доларів".

У матеріалі, зокрема, йшлося про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про пошуки компромісу з колишнім співвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським, якого звинувачують у виведенні з банку 5,5 млрд доларів.

"Я повністю переконаний, що зараз нам потрібно зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивний будь риторики, спрямованої на пошук компромісу", - сказав Гончарук в інтерв'ю Financial Times.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в інтерв'ю Financial Times він не говорив про те, що уряд веде переговори колишнім співвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

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Новини України ПриватБанкІгор Коломойский
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