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Українці оцінили діяльність президента, уряду і парламенту

Новини » Політика    17.09.2019 - 12:52
Українці оцінили діяльність президента, уряду і парламенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни позитивно ставляться до Зеленського, щодо уряду і парламенту поки не визначилися

На початку вересня 2019 року діяльність президента Володимира Зеленського позитивно оцінювали 69,7% українців, негативно - 8,7%, а 19% вважали, що поки що зарано давати оцінку. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, роботу нового складу Кабінету міністрів позитивно оцінюють 44,7% респондентів, негативно - 8,4%, поки не визначилися 40,4%.

Роботу новообраної Верховної ради позитивно оцінили 44,0% опитаних, негативно - 9,5%, поки не визначилися 40,0%.

Як ви оцінюєте діяльність:

Українці оцінили діяльність президента, уряду і парламентуrazumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2019 року 71% українців були задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського,

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня 2019 року, діяльністю президента Володимира Зеленського, який вступив на посаду 20 травня, були задоволені 49% громадян України.

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