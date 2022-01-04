ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Запас ходу 1000 км та перероблені підгузники в салоні: Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 08:54
Запас ходу 1000 км та перероблені підгузники в салоні: Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX Фото: Mercedes-Benz EQXX (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz представив раніше анонсований концептуальний седан EQXX. Машина отримала рекордний запас ходу і здатна проїжджати на одному заряді батареї до 1000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Німецький автовиробник більше 15 місяців порційно подавав всьому світу інформацію про новинку, чим постійно підігрівав до неї інтерес. Прем'єру електричного седана приурочили до початку виставки перспективної електроніки CES 2022 в США. Mercedes називає новий концепт-кар своїм найефективнішим електромобілем з коли-небудь створених.

Запас ходу 1000 км та перероблені підгузники в салоні: Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX Німецький автовиробник зазначає, що не просто встановив на машину акумуляторну батарею великої ємності. Цей шлях інженери компанії називають тупіковим. Тому що чим більше по ємності батарея, тим важче сама машина, і відповідно переміщення цієї ваги додатково розряджає батарею, а також негативно впливає на гальмування і керованість.

Запас ходу 1000 км та перероблені підгузники в салоні: Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX Mercedes-Benz EQXX отримав запас ходу в 1000 км завдяки наднизькій витраті енергії (менше 10 кВт•год на 100 км пробігу), а також застосуванню сучасних технологій, спрямованих на зниження ваги і поліпшення аеродинаміки.

900-вольтова акумуляторна батарея має ємність 100 кВт•год, як і у нового електричного седана EQS 450+, але вона на 50% менше і на 30% легше, і важить всього 495 кг. Споряджена вага електрокара становить 1750 кг.

Заради максимальної економії ваги на машині встановлені колісні диски з магнієвого сплаву, двері з карбону і склопластику, а також надтонка скляна панель на даху, в яку інтегровані 117 сонячних елементів.

Запас ходу 1000 км та перероблені підгузники в салоні: Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX На збільшення запасу ходу також націлені шини з низьким опором коченню. Коефіцієнт аеродинамічного опору новинки становить всього 0,17, чому сприяє регульований задній дифузор.

В Mercedes не розкривають потужність силової установки. Ймовірно, EQXX оснащений єдиним електромотором на задній осі потужністю 204 к.с. Головне в цій машині ефективність, а не швидкість і динаміка розгону.

Запас ходу 1000 км та перероблені підгузники в салоні: Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX У салоні прописався значних розмірів широкоформатний 47,5-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю зображення 8k. монітор виконаний цільним і обіцяє набагато більше можливостей, ніж нинішні серійні моделі компанії.

Для досягнення екологічної ефективності частина матеріалів в салоні виконана з органіки. Так, в оббивці крісел використовуються волокна кактусів, а в складі ковроліну на підлозі застосований пластик, отриманий з садового інвентарю і навіть перероблених підгузників.

Нагадаємо, що у США навушники Apple AirPods допомогли знайти викрадений автомобіль. Їх місце розташування вдалося вистежити завдяки вбудованому трекеру.

Раніше ми повідомляли, що Nissan зупиняє свій найстаріший автозавод в Європі. Останній автомобіль з його конвеєра зійшов 16 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору