Запас ходу 1000 км та перероблені підгузники в салоні: Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX

Mercedes-Benz представив раніше анонсований концептуальний седан EQXX. Машина отримала рекордний запас ходу і здатна проїжджати на одному заряді батареї до 1000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Німецький автовиробник більше 15 місяців порційно подавав всьому світу інформацію про новинку, чим постійно підігрівав до неї інтерес. Прем'єру електричного седана приурочили до початку виставки перспективної електроніки CES 2022 в США. Mercedes називає новий концепт-кар своїм найефективнішим електромобілем з коли-небудь створених.

Німецький автовиробник зазначає, що не просто встановив на машину акумуляторну батарею великої ємності. Цей шлях інженери компанії називають тупіковим. Тому що чим більше по ємності батарея, тим важче сама машина, і відповідно переміщення цієї ваги додатково розряджає батарею, а також негативно впливає на гальмування і керованість.

Mercedes-Benz EQXX отримав запас ходу в 1000 км завдяки наднизькій витраті енергії (менше 10 кВт•год на 100 км пробігу), а також застосуванню сучасних технологій, спрямованих на зниження ваги і поліпшення аеродинаміки.

900-вольтова акумуляторна батарея має ємність 100 кВт•год, як і у нового електричного седана EQS 450+, але вона на 50% менше і на 30% легше, і важить всього 495 кг. Споряджена вага електрокара становить 1750 кг.

Заради максимальної економії ваги на машині встановлені колісні диски з магнієвого сплаву, двері з карбону і склопластику, а також надтонка скляна панель на даху, в яку інтегровані 117 сонячних елементів.

На збільшення запасу ходу також націлені шини з низьким опором коченню. Коефіцієнт аеродинамічного опору новинки становить всього 0,17, чому сприяє регульований задній дифузор.

В Mercedes не розкривають потужність силової установки. Ймовірно, EQXX оснащений єдиним електромотором на задній осі потужністю 204 к.с. Головне в цій машині ефективність, а не швидкість і динаміка розгону.

У салоні прописався значних розмірів широкоформатний 47,5-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю зображення 8k. монітор виконаний цільним і обіцяє набагато більше можливостей, ніж нинішні серійні моделі компанії.

Для досягнення екологічної ефективності частина матеріалів в салоні виконана з органіки. Так, в оббивці крісел використовуються волокна кактусів, а в складі ковроліну на підлозі застосований пластик, отриманий з садового інвентарю і навіть перероблених підгузників.

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